Müllinsel in Vollbrand: Feuerwehr mit schwerem Atemschutz im Einsatz

„Mittels zwei Löschleitungen führten wir unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung sowie die Sicherung eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeuges durch“, teilt die FF Deutschfeistritz in einem Einsatzbericht mit. Die mit MTF (EL), HLF 3, LKWA und VFA ausgerückten 21 Einsatzkräfte konnten nach etwa einer Stunde den Einsatz beenden und in das Feuerwehrhaus einrücken. Dort waren weitere acht Mitglieder in Bereitschaft.

©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 08:16 Uhr aktualisiert