Abzeichen soll Steuerrad für neues Rettungsboot ermöglichen

Mit insgesamt 100 Stück der Abzeichen möchten die beiden Organisationen mindestens 1.000 Euro sammeln, um das Steuerrad des neuen Rettungsboots für die Wasserrettung in Döbriach zu finanzieren. Die Abzeichen sind für 10 Euro pro Stück bei den Mitgliedern der Wasserrettung Döbriach, den Soldaten mit Herz sowie online auf Patchwork.net erhältlich. Zugsführer John Patrick Platzer, Präsident der Soldaten und Initiator des Projekts, erklärt das Ziel: „Gemeinsam ‚dienen und helfen‘, dafür stehen wir und dafür steht dieses Projekt. Das neue Steuerrad soll unsere Freunde der Wasserrettung auch in rauen und stürmischen Zeiten auf Kurs halten!“ Insbesondere jetzt, in Zeiten von Krieg, Unwetterkatastrophen und Teuerung, soll diese Kooperation zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft animieren. „Wir wollen Vorbilder fürSolidarität sein! Das bedeutet mutig zu sein und sich wortwörtlich in neue Gewässer zu trauen.“

©Soldaten mit Herz

Mehr Sicherheit am Millstätter See

Bernd Pucher, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Döbriach, zeigt sich dankbar für die entstandene Kooperation: „Die Gala hat uns nicht nur zusammengeführt, sondern auch gezeigt, dass gemeinsames Engagement viel bewirken kann. Wir danken John Patrick Platzer und seinen Kameraden für diese schöne Idee. Jeder, der nun eines der Abzeichen erwirbt, ist somit Teil dieses Zusammenhalts und leistet einen direkten Beitrag für mehr Sicherheit am Millstätter See!‘

Party am See für SOS Kinderdorf

Die Spendengelder werden beim gemeinsamen Sommerfest der Soldaten mit Herz und Wasserrettung Döbriach feierlich übergeben. Dazu werden auch 30 junge Bewohner vom SOS Kinderdorf eingeladen sein, um gemeinsam einen actionreichen Tag am Millstätter See zu erleben. „Wir möchten den Kleinen einen Tag voller Freude, Abenteuer und Sicherheit auf dem Wasser ermöglichen – Grillerei und Bootsfahrt inklusive!“, schmunzelt Platzer.

Die „Dienen und Helfen“-Abzeichen sind für 10 Euro pro Stück bei den Mitgliedern der Wasserrettung Döbriach, bei den Soldaten mit Herz sowie online (ab Mitte Jänner) auf Patchworld.net erhältlich.

©Soldaten mit Herz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 08:35 Uhr aktualisiert