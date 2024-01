KTS-Villach lädt zum großen Tag der offenen Tür

Am Stand „Hotelmanagement mit IT“ stellen Schüler die Inhalte des Schwerpunkts, allem voran das Thema „Entrepreneurship“, vor. Gezeigt werden auch die Produkte der heurigen Juniorcompanies.

©KTS Villach

Praktika in ganz Europa

Internationalität wird im Zweig „Internationales Tourismusmanagement“ groß geschrieben mit drei Sprachen, Englisch als Arbeitssprache in zahlreichen Fächern und einem großartigen Erasmus+-Programm für Praktika in ganz Europa. Der jüngste und österreichweit einzigartige Zweig – „Tourismus und Pferdewirtschaft“ wendet sich an alle, die Ihre Liebe zum Pferdesport mit einer vollwertigen Tourismusausbildung kombinieren möchten.

©KTS Villach

Eintrittsticket für spannende Jobs

Am Kollegstand informieren internationale Studierende (angehende) Maturanten und Spätberufene, die sich für das praxisnahe Kurzstudium „Kolleg für Tourismus – 5-Sterne Management ALL INCLUSIVE“ interessieren. In nur 4 Semestern verfügen die Absolventen über fundiertes Praxis-, Sprach- und Management-Know-How sowie die Gewerbeberechtigung und damit ihr Eintrittsticket für spannende Jobs in der Hotellerie, Gastronomie und bei Reiseveranstaltern und Tourismusorganisationen oder natürlich den Weg in die Selbständigkeit! Bei Partner-Fachhochschulen/Unis kann man seine Tourismusausbildung in nur 1 bis 1,5 Jahren mit einem Bachelor-Abschluss upgraden.

©KTS Villach