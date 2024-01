Johann-Waller-Hütte am Schöckl: Neue Pächter werden gesucht

Auf 1200 Meter Höhe befindet sich die Johann-Waller-Hütte am Schöckl. Seit 1932 treffen sich dort Wanderer, Tourengeher und Mountainbiker, um neue Energie zu tanken. Ab dem Sommer soll die Hütte in neue Hände übergeben werden, die Naturfreunde haben nun die Pächtersuche gestartet. Bislang wurde der Betrieb von Felix Winkler geleitet. Ab Juni jedoch wird ein Nachfolger für die Hütte gesucht, welche im Vorjahr ihren 90er feierte.

Hast du Interesse?

Auch einige Investitionen wurden vorgenommen. „Ein erneuerter Schlaftrakt, eine Erweiterung der Verbesserung der hauseigenen Photovoltaik-Anlage sowie der Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage sind die Highlights dieser Investitionsoffensive. Den neuen Pächter oder die neue Pächterin erwartet eine traditionsreiche Hütte, die sich zugleich auf der Höhe der Zeit befindet und sich bei den Wander:innen, Ausflügler:innen und Mountainbiker:inner großer Beliebtheit erfreut“, heißt es von den Naturfreunden, die ab Juni 2024 ein „langfristiges Pachtverhältnis und eine gute Zusammenarbeit“ bieten. Bewerbungen können per Post an die Naturfreunde Graz, Sackstraße 24, 8010 Graz geschickt oder per Mail an [email protected] gesendet werden.