Privatjet und Helikopter für die letzte Reise von Gaston Glock

Der Flugverkehr am Dienstagvormittag, dem 2. Jänner 2024, über dem malerischen Wörthersee sorgte für Aufsehen, als ein Privatjet und ein Helikopter von Glock Aviation ihre Route von Villach nach Klagenfurt einschlugen. Der Privatjet soll laut „Kronen Zeitung“ die Urne des verstorbenen Waffenmoguls Gaston Glock transportiert haben. Um den Waffenmogul zu gedenken, drehte der Pilot sogar eine Ehrenrunde über dem Wörthersee.

©FlightAware

Besondere Flugroute

Der Privatjet begann seine Reise mit mehreren Runden über dem Wörthersee in westlicher Richtung (siehe Grafik), bevor er nahe Villach auf den Privathubschrauber stieß, der offensichtlich von dort aus gestartet war. In gemeinsamer Formation flogen sie weiter, passierten den markanten hölzernen Aussichtsturm am Pyramidenkogel und landeten schließlich um 10.58 bzw. 11.02 Uhr am Flughafen Klagenfurt.