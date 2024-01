Mittwoch: Sonnige Aussichten für Oberkärnten, Nebel in Unterkärnten

Am Mittwochmorgen ist Oberkärnten von strahlendem Sonnenschein geprägt, während in Unterkärnten noch Restwolken und Nebel zu sehen sind. Doch diese lösen sich langsam auf, und die Sonne zeigt sich zeitweise. Im Klagenfurter Becken könnte sich hartnäckiger Hochnebel halten und für trübe Verhältnisse sorgen. Abseits davon erwartet man nachmittags viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus 5 und 1 Grad. Tagsüber werden Höchstwerte von 2 Grad bei Hochnebel und bis zu 7 Grad in sonnigen Gebieten erwartet, so die Prognose der Meteorologen von Geosphere Austria.