Reise-Änderungen: Das müssen Urlauber 2024 beachten

Die bereits seit langem angekündigte Eintrittsgebühr für Venedig tritt nun an bestimmten Tagen in Kraft: Künftig müssen Tagesbesucher ihren Ausflug in die Altstadt vorab online reservieren und eine Eintrittsgebühr von fünf Euro bezahlen. Um eine reibungslose Einführung der Tagestickets sicherzustellen, testet die Stadtverwaltung vorab die Eintrittsgebühr an 29 Tagen im Jahr 2024. Konkret wird diese Tagesgebühr vom 25. April bis zum 5. Mai 2024 sowie an den nachfolgenden Wochenenden bis zum 13. und 14. Juli 2024 zu bezahlen sein – mit Ausnahme von 1. und 2. Juni 2024. Die generelle Einführung der Tagestickets ist für das darauffolgende Jahr 2025 vorgesehen.