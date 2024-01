Supermarkt „spendiert“ Lehrlingen Prämie von über 6.700 Euro

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 12:25 / ©SPAR/EVA TRIFFT FOTOGRAFIE

Ein sicherer Arbeitsplatz, Beruf und Freizeit ohne Abstriche unter einen Hut bringen, flache Hierarchien und ein Betriebsklima, in dem Spaß und Selbstverwirklichung nicht zu kurz kommen: Das wünschen sich Jugendliche von ihrem Arbeitgeber und sind nur einige der Ergebnisse der von SPAR initiierten, groß angelegten internen Studie. Befragt wurden österreichweit zufällig ausgewählte SPAR-Lehrlinge zu Themen wie z.B. Zukunftsperspektiven, SPAR als Arbeitgeber oder Qualität der Ausbildung. Ziel der Befragung ist es, Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen besser zu verstehen und die maßgeschneiderten Ausbildungsangebote noch zielgerichteter anbieten zu können.

So setzen sich die Sonderzahlungen zusammen

Zu den Sozialleistungen, die allen SPAR-Mitarbeitenden zugutekommen, gehören zum Beispiel der Treuebonus für Mitarbeitende, Vergünstigungen bei Versicherungen oder Sofortrabatte bei Hervis. Lehrlinge können sich außerdem in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen – das sind mit die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Die Prämien setzen sich wie folgt zusammen: Bei tollen Praxis-Leistungen zahlt SPAR je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr. Gute Leistungen werden nach dem Ende des ersten Lehrjahres zusätzlich mit einem iPad honoriert. Wer während der Lehre gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von SPAR am Ende der Lehrzeit 2.500 Euro Prämie ausgezahlt, die Jugendliche zum Beispiel für den Führerschein verwenden können.

Jobgarantie nach Lehrabschluss

Außerdem überzahlt SPAR das gesetzliche Lehrlingseinkommen und Lehrlinge erhalten nach erfolgreichem Lehrabschluss eine Garantie auf eine Vollzeitbeschäftigung inklusive eines erhöhten Einstiegsgehalts.