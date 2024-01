Verletzungsgefahr! Dieses Kinderspielzeug wird zurückgerufen

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 13:51 / ©pixabay

Die Firma OWIM GmbH & Co. KG führt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels „Sensorik-Bausteine“ (Modellnummer HG10159) der Marke „Playtive“ mit der IAN 422695_2210 durch und warnt vor der weiteren Verwendung des Artikels. Bei dem „Baustein mit bunten Kugeln“ des Sets „Sensorik-Bausteine“ (Modellnummer HG10159) kann sich unter ungünstigen Umständen die gelbe Kunststoffkappe lösen. Die gelbe Kunststoffkappe, sowie die herausfallenden Kugeln sind verschluckbare Kleinteile. Sollten Babys oder Kleinkinder diese Kleinteile verschlucken, kann eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Firma OWIM GmbH & Co. KG bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich seit dem 17. August 2023 verkauft. Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Von dem Warenrückruf ist ausschließlich der „Baustein mit bunten Kugeln“ des Sets „Sensorik-Bausteine“ (Modellnummer HG10159) der Marke „Playtive“ mit der IAN 422695_2210 (siehe Aufdruck) betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers OWIM GmbH & Co. KG, andere Artikel der Marke „Playtive“, sowie die anderen Bausteine des Sets „Sensorik-Bausteine“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.Die Firma OWIM GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Kundenservice Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 14:01 Uhr aktualisiert