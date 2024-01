Elisabethinen-Krankenhaus mit „berufundfamilie“ Gütesiegel ausgezeichnet

In einer Zeit, in der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mehr denn je im Fokus steht, setzt das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt ein klares Zeichen. Mit der Verleihung des „berufundfamilie“-Gütesiegels zeichnet sich das Krankenhaus durch sein Engagement für ein familienfreundliches Arbeitsumfeld aus. Dieser Erfolg sei das Resultat gezielter Maßnahmen und Initiativen, die darauf abzielen, den Mitarbeitenden eine harmonische Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und familiären Bedürfnissen zu ermöglichen. Silvia Lueger, Msc, Pflegedirektorin des Elisabethinen-Krankenhauses, äußert sich begeistert: „Diese Auszeichnung durch die Familie & Beruf Management GmbH sowie dem Bundeskanzleramt ist eine Bestätigung unserer beständigen Bemühungen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das sowohl professionell als auch persönlich bereichernd ist. Wir verstehen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in einem Berufsfeld mit Schichtdiensten, eine Herausforderung darstellt. Unsere Maßnahmen zielen darauf ab, diese Herausforderung nicht nur zu meistern, sondern auch in eine Stärke umzuwandeln.“

Familienfreundlichkeit im Fokus

Ein wesentlicher Bestandteil der Anerkennung des Elisabethinen-Krankenhauses als familienfreundlicher Arbeitgeber sind die bereits umgesetzten Veränderungen, die darauf abzielen, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden zu schaffen. Ein zentrales Element ist die Einführung der ‚Sozialen Stunde‘, bei der sich die Beschäftigten an den Sozialen Dienst des Krankenhauses wenden können, um Unterstützung und Beratung von Angehörigen und deren sozialem Umfeld, interdisziplinärer Zusammenarbeit mit allen beteiligten Berufsgruppen und zuständigen Behörden sowie der Vermittlung sozialrechtlicher – materieller Leistungen. Darüber hinaus hat das Krankenhaus verschiedene Arbeitszeitmodelle implementiert, um auf die individuellen Bedürfnisse seiner Beschäftigten einzugehen. Dazu gehören Angebote wie Altersteilzeit und Elternteilzeit, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, ihre beruflichen Verpflichtungen besser mit familiären Verantwortungen in Einklang zu bringen.