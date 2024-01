Änderung bei Amazon Prime: Mitglieder müssen ab Februar mehr bezahlen

„Wir schreiben dir heute, um dich über eine bevorstehende Änderung bei Prime Video zu informieren“, so beginnt das E-Mail des Streaming Anbieters Prime Video. Anschließend werden die Prime-Mitglieder von den zukünftigen Änderungen informierte. Denn mit dem 5. Februar ändert sich so einiges.

Prime Video kündigt Werbeintegration an

„Ab dem 5. Februar werden Titel bei Prime Video in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Das erlaubt es uns, weiterhin in Top-Entertainment und Live-Sportinhalte zu investieren und diese Investition langfristig zu erhöhen. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als traditionelle Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter“, verlautet der Streaming Anbieter Prime Video in dem Mail an die Mitglieder.

Werbefreier Option für 2,99 Euro pro Monat

Prime Video plant also, in Unterhaltung und Live-Sportinhalte zu investieren und gleichzeitig die Werbeunterbrechungen im Vergleich zu herkömmlichen TV-Sendern und anderen Streaming-Plattformen spürbar zu verringern. Es wird jedoch eine werbefreie Option für 2,99 Euro extra pro Monat angeboten. Wer also diese Option nutzen möchte, muss in Zukunft etwas mehr bezahlen.

Wimbledon-Übertragung und individuell buchbare Channels

Eine weiter Ergänzung ist die exklusive Übertragung des Wimbledon Tennis Grand Slam innerhalb der Prime-Mitgliedschaft ab 2024. Darüber hinaus gewährt Prime Video Zugang zu einer Vielzahl individuell buchbarer Channels wie Paramount+, DAZN, MGM+, ARD Plus, ZDF Select, Discovery+, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic.