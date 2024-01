Stadtrichter zu Clagenfurth laden zum alljährlichen Stadtgerücht

Die Vorfreude steigt! Jahr für Jahr rücken die „Stadtrichter zu Clagenfurth“ das politische und gesellschaftliche Leben der Stadt bei den Stadtgerücht-Sitzungen in den Mittelpunkt. Sinn für Humor beweisen dabei nicht nur die Akteure, sondern vor allem die Besucher dieser Veranstaltung. Diese wird heuer gleich neunmal am Areal der Kärntner Messen in Klagenfurt über die Bühne gehen. Die Premiere findet bereits in wenigen Tagen – am 12. Jänner 2024 – statt. Wer noch keine Tickets hat, sollte sich also beeilen! Der Kartenvorverkauf läuft über Gruber Reisen in Klagenfurt oder Telefonisch unter +43 664 93 02 87 21.

Termine Freitag, 12. Jänner 2024

Freitag, 19. Jänner 2024

Samstag, 20. Jänner 2024

Freitag, 26. Jänner 2024

Samstag, 27. Jänner 2024

Freitag, 2. Februar 2024

Samstag, 3. Februar 2024

Freitag, 9. Februar 2024

Samstag, 10. Februar 2024

