Betrug beim Online-Shopping: Hunderte Euro weg

Veröffentlicht am 4. Januar 2024

Über eine Internetplattform bestellte der 58-jährige Kärntner Ende November ein Zielfernrohr für sein Jagdgewehr. In der Folge überwies er mehrere Hundert Euro in Teilbeträgen auf ein italienisches Konto. Doch die Bestellung kam nie an. Zudem ist der Verkäufer bereits seit Anfang Dezember nicht mehr erreichbar. Der Mann hat jetzt Anzeige erstattet.