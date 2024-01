Neustart für Rosegger Kult-Lokal: Aus Casa Barbara wird La Storia

Das Roland Steiger die italienische Küche liegt, hat er bereits in Wernberg bewiesen. Dort betrieb er neben dem Gasthof „Fuchs und Hase“ und der „Noreia Stubn“ in der Keltenwelt lange die Pizzeria „WernBerg“ – doch nun ist Schluss! „Es ergibt ja auch keinen Sinn, zwei Pizzerien in unmittelbarer Nähe voneinander zu betreiben. Dann wäre ich ja meine eigene Konkurrenz“, schmunzelt Steiger, der natürlich weiterhin mediterrane Spezialitäten anbieten wird. Nur an einem anderen Standort.

Pizzeria-Chef übernimmt Rosegger Kult-Lokal

„Am 6. Jänner eröffnen wir das Ristorante ‚La Storia‘ in Rosegg“, klärt er im Gespräch mit 5 Minuten auf. Schon lange habe er ein Auge auf das geschichtsträchtige Gebäude geworfen, in dem das ehemalige Lokal „Casa Barbara“ beheimatet war. „Es ist einfach ein Juwel in der Gastro-Szene!“ Und genau dort, wird sein neues Lokal auch beheimatet sein. „Wir haben den Schritt gewagt und sind mit unserer Pizzeria übersiedelt“, teilt er seinen Gästen auch in den sozialen Medien mit.

Herzhafte Alpe-Adria-Küche

Die Mitarbeiter kommen natürlich mit! Ebenso wie das altbewährte Konzept. Dieses will er allerdings noch erweitern. „Wir weiten unseren Fokus auf die Alpe-Adria-Küche aus und nehmen auch Fisch- und Fleischgerichte in die Menükarte auf“, teilt der Gastronom mit. Gestartet wird vorerst mit einem Soft-Opening. „Die offizielle Eröffnungsfeier folgt dann zu Ostern“, verspricht Steiger.