Die Stadt Villach und BUCH13 vergeben erneut drei Literatur-Stipendien

Die Ausschreibung umfasst zwei Literaturstipendien inklusive einmonatigem Aufenthalt im BUCH13-Atelier in Villach, dotiert mit je 1.500 Euro Preisgeld. Die Ausschreibung erfolgt österreichweit. Bewerben dürfen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Hauptwohnsitz in Österreich. Keine Altersbegrenzung. Lyrik und Prosa. Zumindest eine Publikation ist Voraussetzung. Ausgenommen Werke im Eigenverlag. Preisträger des Stipendiums sind an der erneuten Teilnahme ausgeschlossen.

Die Ausschreibung für den Sonderpreis umfasst ein Stipendium mit 1.500 Euro Preisgeld (ohne Atelier). Bewerben dürfen sich ausschließlich heimische Literatinnen/Literaten, die in Villach geboren und/oder ihren Hauptwohnsitz in Villach gemeldet haben. Alle anderen Bewerbungskriterien wie in der Hauptausschreibung. Einzusenden ist eine „handschriftliche Bewerbung“. Biografie, Bibliografie und Textauszüge in max. 20-seitigem Umfang als Word- oder PDF-Datei. Ebenso können Bücher beigelegt werden. Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Bücher und Bewerbungsunterlagen werden nicht retourniert. Einsendeschluss: 29. Februar 2024

Die Preisträger/Preisträgerinnen verpflichten sich, zwei Drittel der Stipendiatszeit (Juli bzw. August 2024) anwesend zu sein, ebenso einen Text rund um „Literatur:im:süden“, generiert während der Stipendiatszeit, im Rahmen der abendfüllenden Lesung und einer Anthologie zur Verfügung zu stellen sowie presse- und werbetechnischer Aufbereitung durch die Literaturvereinigung BUCH13 zuzustimmen.

Einsendungen ab sofort an

BUCH13 – Verein zur Förderung heimischer Literatur-Kultur

Gerbergasse 13/9

A-9500 Villachonline an [email protected]

Rückfragen an Gerald Eschenauer +43 (0)680 245 07 45