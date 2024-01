ADEG geplant: Ein Nahversorger eröffnet am Villacher Hauptplatz

Im Frühling 2024 eröffnet in Villach in den Räumlichkeiten der ehemaligen Moustache endlich wieder ein Nahversorger. Dahinter steckt der Villacher Unternehmer Ralph Koschier.

Im Frühling 2024 eröffnet in Villach in den Räumlichkeiten der ehemaligen Moustache endlich wieder ein Nahversorger. Dahinter steckt der Villacher Unternehmer Ralph Koschier.

Der Villacher Unternehmer Ralph Koschier eröffnete 2023 mit Partnern den neuen Gastro-Hotspot „Hauptplatz 17“. Dem Villacher Hauptplatz bleibt er mit seiner Schaffenskraft auch weiterhin treu. „Ja, es stimmt“, erzählt Koschier auf Anfrage von 5 Minuten Villach exklusiv, „ich plane die Eröffnung eines Nahversorgers.“ Nachdem bekannt wurde, dass die Traditionsboutique „Moustache“ ihre Pforten schließen wird, wurde er gefragt, ob er für die Fläche eine Idee hätte.

©5 Minuten Im September wurde bekannt: Das 1982 gegründete Villacher Familienunternehmen Moustache wird geschlossen. Die Fläche wird nicht lange leer bleiben.

Ruf nach Nahversorger

„Mir war sofort klar, ein Nahversorger muss her. Ich selbst wohne hier und es kommt immer wieder vor, dass schnell Kleinigkeiten oder Lebensmittel benötigt werden. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind zu weit weg“, so der Villacher, der glaubt, dass es vielen Menschen wie ihm geht. Nach Gesprächen mit verschiedenen österreichischen Lebensmittelkonzernen entschied er sich für eine Zusammenarbeit mit ADEG. „Mit diesem Partner habe ich die Möglichkeit, auch regionale Spezialitäten und Qualitätsprodukte aus Kärnten zu verkaufen.“

Lieferdienst, Imbiss & Automaten

Aber nicht nur, dass es einen Nahversorger in ihrer Nähe gibt, zudem ist auch ein Lieferservice mit Hotline geplant. „Ich möchte, dass Kunden, vor allem ältere Menschen, unter einer Hotline bestellen können und danach alles bis nach Hause geliefert bekommen.“ Anfangs wollte der Unternehmer auch an Sonntagen öffnen. „Das war leider nicht möglich. Aber ich möchte den Menschen dennoch eine 24-Stunden-Möglichkeit an sieben Tagen die Woche zum Einkaufen bieten.“ Daher werden in der Passage Lebensmittelautomaten aufgestellt.

Bistro für den Snack zwischendurch…

Ein kleines Bistro mit acht Sitzplätzen soll das neue Angebot abrunden. Hier gibt es Snacks, To-Go Speisen und vieles mehr. Darüber hinaus ist auch eine Selbstbedienungstheke geplant, „wo Kunden, wie man es bereits aus Italien kennt, Speisen selbst warm machen können.“ 2018 verließ der letzte Nahversorger am Standesamtplatz die Innenstadt. Die Eröffnung des neuen ADEG ist für April/ Mai 2024 geplant.