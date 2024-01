Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 07:30 / ©5 Minuten

Die Freifahrt gilt auf allen ein- und zweistelligen Liniennummern der Graz Linien. „Ab 8. Jänner fahren bei Ausflügen städtischer Kindergärten wirklich alle Buben und Mädchen gratis mit den Grazer Öffis. Ich freue mich, dass wir hier keine soziale Benachteiligung mehr haben“, so Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber. Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner freut sich über das Angebot „Nach langen Bemühungen ist es uns gelungen, die Freifahrt für Kindergruppen zu ermöglichen. Das ist ein echter Gewinn für die Kinder und vor allem auch für die Pädagog:innen bzw. die Begleitpersonen, die das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel in Graz nun so flexibel und einfach wie möglich nutzen können“, sagt sie.