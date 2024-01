Bacher Reisen: „Buchungszahlen stimmen optimistisch“

Der Reisebus werde auch im kommenden Jahr sicherlich wieder eines der beliebtesten Reisemittel sein, ist Martin Bacher von Bacher Reisen überzeugt: „Wir haben heuer in unserem aktuellen Reisekatalog bewusst auf ein breites Angebot geachtet“, so Bacher weiter. Kunden finden exklusive Rundreisen nach Skandinavien, Rumänien, Albanien etc. ebenso wie Kurzreisen nach Südtirol, Italien oder Slowenien etc.

„Hotels wollen nicht mit Veranstaltern zusammenarbeiten“

Stark nachgefragt werden bereits jetzt die Bäderbusse nach Kroatien und Italien. Dennoch sei es heuer nicht wirklich einfach gewesen, die Gruppenreisen zu organisieren: viele Hotels- und Agenturen wollen gar nicht mehr mit Veranstaltern zusammenarbeiten. Der Aufwand, Zimmerkontingente bis kurz vor Anreise zu blockieren, ist ihnen zu groß und zu unsicher. „Wir hatten Mühe, die gewünschten Zimmer einzukaufen. Wenn wir nicht schon jahrelang mit den Hotels zusammenarbeiten würden, hätten wir wohl unser Katalogangebot reduzieren müssen“, weiß Carina Hartl von der Katalogabteilung bei Bacher Reisen.

Buchungsvorgaben widersprechen Reisetrend

Sorgen bereiten Bacher Reisen auch die Rahmenbedingungen, dass Zimmerkontingente heuer bereits acht bis sechs Wochen vor Anreise fix gebucht werden müssen. Üblich war bis es dato, nicht verkaufte Kontingente vier Wochen vor Anreise kostenfrei stornieren zu können. Diese Umstände erfordern nun neue Verkaufsstrategien. „Es gilt dem Kunden zu vermitteln, die Reise frühzeitig zu buchen. Das geht leider gegen den beliebten Trend, spontan und kurzfristig nach Budget und Arbeitsanfall die Reise zu buchen und anzutreten“, erklärt man bei Bacher Reisen.

Nachfrage nach Ferndestinationen groß

Hochsaison sei gerade auch in der Bacher Flugbuchungsabteilung. Der langjährige Reiseberater Markus Resch freut sich über Rekordbuchungszahlen im November und Dezember 2023. „Die Nachfrage nach Ferndestinationen wie Thailand, Mauritius, Indien, Brasilien, Malediven uvm. ist groß. Die Kunden möchten wieder in ferne Länder reisen und auf Entdeckungstouren gehen“, so Resch weiter. Derzeit buchen viele Familien den Sommerurlaub. Dabei ist Griechenland, Ägypten, Spanien und natürlich Kroatien und Italien beliebt. In den Gesprächen mit den Kunden spürt man den Wunsch nach ausführlicher Beratung und einer „sicheren Buchung“. In der Coronazeit haben viele Kunden schlechte Erfahrungen mit Onlineanbietern gemacht und sind daher vorsichtiger geworden. Zur Freude der Reisebüros.