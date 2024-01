Hunderttausende verfolgten Skisprung-Weltcup in Villach

Am Mittwoch verfolgten mehr als 250.000 Seher und am Donnerstag nochmals rund 200.000 Seher die Schisprung-Doppel-Weltcupveranstaltung am TV-Bildschirm im ORF. Dazu kamen an beiden Wettkampftagen noch mehr als 5.000 Besucher in die Arena selbst hinzu, freut man sich seitens des Organisationskomitees. Zudem haben noch zahlreiche weitere internationale Fernsehstationen live berichtet, darunter das ZDF oder ARD. „Das ist großartig und eine unbezahlbare Werbung für Villach und ganz Kärnten“, erklärt der Kärntner Landesskipräsident Dieter Mörtl.

Springen soll zu Alpen-Adria Tournament werden

In diesem Zusammenhang bedankt sich Mörtl bei allen Partnern, dem Land Kärnten, der Stadt Villach, Kärnten Werbung, allen weiteren Sponsoren sowie allen rund 200 freiwilligen Helfern, den vielen internationalen Journalisten sowie bei ÖSV und der FIS und ganz besonders auch beim kleinen aber feinen Organisationsteam rund um Franz Wiegele und Christian Kohlmayer. „Danke, ihr habt Großartiges geleistet, nur gemeinsam ist man stark!“ Man habe sich, so Mörtl, mit der Veranstaltung drei Ziele vorgenommen habe: „Wir wollten Bilder aus der Region Villach und Kärnten in die Sport-Welt senden, den Springer-Damen eine Bühne für ihren Sport bieten sowie auch mit der Siegerehrung am Rathausplatz eine im Weltcup weltweit einzigartige Veranstaltung durchführen. All das ist uns hervorragend gelungen.“ Für die Zukunft wolle man das Springen in Villach als Alpen-Adria Tournament gemeinsam mit dem Nordischen Skisprungzentrum Planica in Slowenien weiterentwickeln.

„Das bleibt einem immer in Erinnerung“

Nicht nur bei den Besuchern, auch bei den Athletinnen, Betreuern, ÖSV und nicht zuletzt der jeweils Zweitplatzierten und Österreichs Sportlerin des Jahres Eva Pinkelnig erntete man dafür viel Lob und Anerkennung: „Diese Siegerehrung hier in Villach ist einzigartig, das bleibt einem immer in Erinnerung!“