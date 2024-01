Schuss abgefeuert: Messer-Angreifer ging auf Polizisten los

Ein Passant stoppte am Donnerstagabend, dem 4. Jänner, gegen 21.30 Uhr ein Polizeiauto in welchem Beamte der WEGA saßen und gab an, dass in der Nähe zwei Männer eine offenbar gewaltsame Auseinandersetzung haben. Sofort waren die Polizisten zur Stelle und konfrontierten die beiden Männer: Ein 29-jähriger Syrer dürfte einen 27-jährigen Mann im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer attackiert haben.

Schuss abgefeuert

Als die Beamten dem Tatverdächtigen mitteilten, dass er festgenommen ist, ergriff er die Flucht. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann. Der Tatverdächtige wurde mehrmals aufgefordert stehen zu bleiben, auch ein Schreckschuss eines Beamten in eine Wiese brachte den 29-Jährigen nicht dazu, seine Flucht zu beenden.

Gegen Festnahme widersetzt

Nach kurzer Zeit konnte ein Polizist den Flüchtenden einholen und anhalten. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige gewaltsam und versuchte den Polizisten mit Fußtritten und Ellbogenstößen zu attackieren.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Das Messer wurde sichergestellt. Das Opfer wurde durch den Vorfall im Bereich des Oberkörpers verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert