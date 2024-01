Tödlicher Streit: Polizei schreitet ein – dann wird jemand erschossen

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 17:26 / ©5 Minuten

Am heutigen Freitagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in Bad Sauerbrunn zu einem Familienstreit. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Beamten eingreifen wollen, greift ein mutmaßlich Beteiligter zu einer Machete und will damit auf einen Polizisten losgehen – dann fielen Schüsse. Der mutmaßliche Angreifer wurde dabei tödlich verletzt.

Polizist verletzt

Die Schüsse wurden aus einer Dienstwaffe abgefeuert. Beim Macheten-Angriff wurde auch ein Polizist verletzt: Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, obwohl er eine Schutzweste getragen hatte. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt Petra Bauer gegenüber der APA. (APA, red 5.1.2024)

Hinweis: Der Artikel wurde am 5.1.2024 um 18 Uhr aktualisiert, nachdem bekannt wurde, dass auch der Polizist verletzt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 18:01 Uhr aktualisiert