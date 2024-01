Verprügelt: Kärntner (20) wurde auf Ball bewusstlos geschlagen

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 06:08 / ©5min.at

In der Nacht auf Samstag eskalierte die Situation auf einem Ball in Steuerberg in der Gemeinde Feldkirchen. Im Zuge einer Auseinandersetzung im Eingangsbereich der Veranstaltung wurde ein 20-jähriger Kärntner von einem bis dato unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen bewusstlos geschlagen und verletzt.

Polizei sucht nach dem Täter

„Der Unbekannte floh danach und konnte bislang noch nicht ausgeforscht werden“, heißt es seitens der Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.