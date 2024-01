Bad Kleinkirchheim wird wieder zum Mekka für Schlager-Fans

Hüttengaudi bei der Musi-Skiwoche in Bad Kleinkirchheim.

Hüttengaudi bei der Musi-Skiwoche in Bad Kleinkirchheim.

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 11:49 / ©Arno Gruber sen

Am Samstag, 20. Jänner 2024, geht das große Winter-Open-Air „Wenn die Musi spielt“ live aus Bad Kleinkirchheim über die Bühne. Bei zünftiger Live-Musik kommt die „Musi-Familie“ aber bereits zwischen dem 17. und 19. Jänner beim Einkehrschwung zusammen. Denn im Vorfeld des Winter-Open-Airs lädt Bad Kleinkirchheim auch heuer wieder zur Musi-Skiwoche. Stars werden in den Hütten für Stimmung sorgen. Das genaue Programm ist noch in Ausarbeitung.

Das ist bereits bekannt: Mittwoch, 17. Jänner: ab 12 Uhr spielen die Karawanken im Panorama-Restaurant Nock IN zünftig auf.

Donnerstag, 18. Jänner: Unterhaltung mit den Wilderern ab 12 Uhr beim “Zum Sepp” – Talstation Kaiserburg

Freitag, 19. Jänner: Das Kärntner Skilehrer Trio spielt im Bergrestaurant Kaiserburg (Bergstation Kaiserburg) ab 12 Uhr und stimmt auf die Musi-Generalprobe (Kaiserburg Talstation) mit Beginn um 20.15 Uhr ein.

Samstag, 20. Jänner: “Wenn die Musi spielt” Winter Open Air live aus Bad Kleinkirchheim (20.15 Uhr)

Stars für eine Generalprobe vor Ort

Zudem sind die Künstler am 19. Jänner für eine Generalprobe vor Ort – die beste Gelegenheit also, um Die Nockis, Nik P., Die Draufgänger, Volxrock, Die Seer und viele weitere hautnah zu erleben. Wer die Musi-Skiwoche ohne Ski erleben möchte, kann die teilnehmenden Hütten übrigens auch zu Fuß oder mit der Bergbahn erreichen.