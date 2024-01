Austria Klagenfurt startet in die Frühjahrs-Vorbereitung

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 14:56 / ©StadtKommunikation/Pessentheiner

„Der Anfang ist gemacht! Nach der vierwöchigen Winterpause sind die Profis der Austria Klagenfurt mit einer Einheit im Karawankenblick-Stadion in die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2023/24 der Bundesliga gestartet“, heißt es in dem Facebook-Posting der Klagenfurter. Zum Auftakt in das Frühjahr konnte sich Chefcoach Peter Pacult demnach auch über die Rückkehr von Torhüter Marco Knaller und Mittelfeldspieler Christopher Cvetko freuen. Beide kamen nach langer Verletzung wieder zurück.

Jetzt will man den Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr setzen

„In den kommenden 37 Tagen bis zum Auftakt beim LASK geht es darum, den Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr zu setzen. Die Mannschaft hat es bisher sehr gut gemacht, aber wir haben noch nichts erreicht und es liegen schwere Aufgaben vor uns“, blickt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel voraus. Auch für Pacult war es „angenehm, die Jungs wieder zu sehen“. „Wir werden gut trainieren und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen dann nahezu mit der ganzen Gruppe am Platz stehen können.“ Der zweite Kärntner Bundesligist, der WAC, steht ab übermorgen dann wieder am Platz.