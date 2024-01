Glanzleistung bei Langlauf: Teresa Stadlober belegt Platz 5

Bei schwierigen Verhältnissen lieferte die Österreicherin von Beginn an ein offensives und engagiertes Rennen und positionierte sich vom Start weg innerhalb der Top-Ten. Auf den letzten 2,5 km wurde das Tempo an der Spitze deutlich erhöht und eine mehrköpfige Gruppe lieferte sich auf der Schlussrunde einen erbitterten Kampf um die vordersten Plätze. Mittendrin war auch Teresa Stadlober, die sich heute bis zum Schluss in hervorragender Verfassung präsentierte, berichtet der Österreichische Skiverband. Die Österreicherin war bis zum letzten Meter mittendrin im Kampf um eine mögliche Podestplatzierung und belegte am Ende mit einem Rückstand von lediglich drei Sekunden den starken fünften Platz.

Schwierige Wetterverhältnisse

„Es war ein extrem knappes Rennen und der fünfte Platz ist natürlich richtig cool. Wir hatten heute sehr schwierige und nasse Verhältnisse und der Rennverlauf war ehrlich gesagt etwas komisch. Am Anfang wollte keine Athletin an der Spitze laufen und es waren aufgrund des leichten Schneefalls auch nicht alle Spuren gleich schnell. Wir hatten allerdings wieder super Material und richtig schnelle Ski. Das Niveau ist einfach sehr hoch und heute hat man wieder gemerkt, wie knapp alles zusammenliegt. Ich bin jetzt Zehnte in der Gesamtwertung und megahappy. Es war ein lässiges Rennen auf einer meiner Lieblingsstrecken und morgen werde ich noch einmal Vollgas geben“, so die Salzburgerin.

