Bronze für Vanessa Herzog: Eisschnelllauf-Ass jubelt über Medaille

Ihre fünfte Einzel-EM-Medaille hat Kärntens Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog am heutigen Samstag, den 6. Jänner, erobert. Im vorletzten der zehn Paare ist sie ins Rennen und dabei gleich auch in Führung gegangen. Die Medaille war also schon nach ihrem Lauf fix, am Ende war es Platz 3 und Bronze. Zu ihren nun fünf Einzel-EM-Medaillen kommen übrigens auch noch zwei Medaillen im EM-Sprint-Vierkampf. Mit Platz 3 hat sie zudem einen Dreifachsieg der Niederländerinnen „verhindert“.

Noch eine Top-Platzierung morgen?

Am Sonntag geht es für Herzog noch über die 1.000 Meter ran, auch hier will sie wieder eine Top-Platzierung erreichen. Die Tirolerin und Wahl-Ferlacherin musste sich in Heerenveen (Niederlande) nur den beiden Niederländerinnen Femke Kok (Europameisterin) und Jutta Leerdam (Vize-Europameisterin) geschlagen geben.