Theater-Ensemble gastiert in Villach

„Wind“, „Johnny zieht in den Krieg“, „Sturmangriff“, „Soldati / Soldaten / Soldiers“ oder „Katastrophe“ – bereits die Namen, jener Theaterstücke, die zwischen dem und 20. Jänner 2024 vom Theaterensemble ARBOS in der neuebuehnevillach aufgeführt werden, machen Lust auf mehr! Allesamt werden zum ersten Mal in Kärnten dargeboten.

Theater-Livestream

„Euch erwarten szenische Konzerte und visuelles Musiktheater von Franz Schreker, Herbert Lauermann, Viktor Ullmann, Michael Mautner und Werner Raditschnig mit Werner Mössler, Markus Pol und Markus Rupert“, heißt es in einer Aussendung. Karten sind bereits erhältlich. Alle Vorstellungen werden aber auch per Livestream ins Internet übertragen.