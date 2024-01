Floorball: KAC-Damen mussten Niederlage in Salzburg hinnehmen

Bereits in der Anfangsphase kassierten die KAC Floorball Damen zwei unglückliche Gegentore. Jedoch bewies das Klagenfurter Team Moral und kämpfte sich im mittleren Spielabschnitt zurück. „Das Ende des zweiten und der Anfang des dritten Drittels haben eindeutig uns gehört und der Gegner fand in diesem Zeitraum auch kein Rezept“, heißt es in einer Aussendung. Schließlich stand es 3:3. „Jedoch ließ am Schluss unsere Konzentration etwas nach, wodurch es zur Niederlage kam“, erklärt man weiter. Dem nächsten Spiel gegen Linz sehe man nichtsdestotrotz optimistisch entgegen.

©FreitagsFotos Die KAC Floorball Damen in Aktion.