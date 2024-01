Kirchbacher Florianis blickten auf ereignisreiches Jahr zurück

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 13:10 / ©FF Kirchbach

Auf 26 Einsätze blickten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach bei der Jahreshauptversammlung am Freitag zurück, darunter neun Brand- sowie 17 technische Einsätze. Zum Glück könne man aber auf einen sehr hohen Mannschaftsstand von über einhundert Personen zurückgreifen – davon 70 Aktive und neun Gastmitglieder. Von kameradschaftlicher Seite gab es zudem ein Frühschoppen mit Gemeindeeinsatzübung und einen Ausflug in die Steiermark mit Besuch der Flughafenfeuerwehr in Graz.

Neuaufnahmen und eine Beförderung

Mit Maximilian Pernull, Felix Fieger und Tobias Jandl gab es 2023 außerdem drei Neuaufnahmen, Andreas Schoba konnte ebenfalls wieder „reaktiviert“ werden. Zum Feuerwehrmann angelobt wurden Simon Platzner, Nico Eineter, Patrick Eineter, Jakob Mitterberger und Manfred Stefaner. Reinhard Janesch wurde vom Brandmeister zum Hauptbrandmeister befördert. Eine Ehrung gab es für die Kameraden Werner Platzner und Peter Plunger. Als Ehrengäste waren Bürgermeister Markus Salcher (SPÖ), Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann und Gemeindefeuerwehrkommandant Heimo Ramsbacher mit dabei.