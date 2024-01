Tegetthoffbrücke in Graz: Bauarbeiten führen zur Totalsperre

Eine bevorstehende Totalsperre der Tegetthoffbrücke wurde für den Zeitraum vom 8. bis zum 12. Januar 2024 angekündigt. Diese umfangreichen Maßnahmen sind Teil einer notwendigen Baustelleneinrichtung und bedeuten wesentliche Änderungen im lokalen Verkehrsgeschehen.

Bauarbeiten und Totalsperre vom 8. bis 12. Januar 2024

Am Montag, den 8. Januar 2024, beginnen die Bauarbeiten mit der Einrichtung der Baustelle sowie dem Aufbau von provisorischen Verkehrsführungsmaßnahmen. Am darauffolgenden Dienstag setzt sich die Aktivität fort, diesmal mit Abbruch- und Abtragsarbeiten, einschließlich des Fräsens von Asphalt. Diese Arbeiten werden am Mittwoch, dem 10. Januar, aufgenommen und dauern bis zum Freitag, den 12. Januar 2024, an.