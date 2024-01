Gesucht: Kreative Köpfe für ein neues Graffiti am Grazer Citypeach

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 14:17 / ©Graz Tourismus - Harry Schiffer

Der Citypeach, ein Anziehungspunkt für Kunst- und Graffitiliebhaber, war bereits die Leinwand für namhafte Künstler wie Tom Lohner, Carola Deutsch und Gernot Passath. Jetzt ist es wieder an der Zeit, die Wände mit neuen Gedanken und Farben zu beleben. Die Betreiberin Anna Gynes-Schuchardt, in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und dem Institut Kunst im öffentlichen Raum des Landesmuseums Joanneum, ruft zur Kreativität auf. Bis zum Ende des Monats sind alle künstlerischen Köpfe eingeladen, ihre Ideen und Entwürfe an [email protected] zu senden.

Künstler aufgepasst: Ausschreibung für neues Citypeach Wandgemälde

Diese offene Ausschreibung ist die Chance für Künstler jeglicher Form – Maler, Grafiker, Streetart-Künstler und mehr –, ihre großflächigen Ideen nicht nur zu entwerfen, sondern auch in die Realität umzusetzen. Gesucht wird ein Projekt, das nicht nur den Citypeach, sondern auch die Energie und Schönheit der Umgebung der Murpromenade von Oktober bis April zum Leben erweckt – auch wenn der Citypeach dann nicht aktiv ist.

Neues Graffiti wird mit 3.000 Euro belohnt

Das ausgewählte Projekt wird mit einem Honorar von 3.000 Euro für die Umsetzung belohnt, zusätzlich zu Materialkosten bis zu 500 Euro. Doch das ist noch nicht alles! Im folgenden Jahr soll der oder die Gewinner gebeten werden, ihr Kunstwerk zu pflegen und zu erneuern – das Budget wird dann entsprechend des Arbeitsaufwandes im Frühjahr 2025 festgelegt. Mehr dazu erfährt du hier.