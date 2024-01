Scheibe eingeschlagen: Diebe hatten es auf Elektrogeräte abgesehen

Einbruch in Auto

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 18:58

Heute, am 7. Jänner zwischen 2 und 14 Uhr, sind bisher noch unbekannte Täter in einen Firmen-Wagen, der in Klagenfurt (Stadtteil St. Peter) abgestellt war, eingebrochen. Dazu haben sie die Fensterscheibe eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Aus dem Fahrzeug wurden dann mehrere Elektrogeräte gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.