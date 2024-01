Wasserrettung auf tierischer Mission: Blinde „Lila“ galt vermisst

Für viele ist das Haustier ihr Ein und Alles! Nicht ohne Grund heißt es: Der Hund ist der beste Freund des Menschen. So auch im Fall einer Dame aus Aigen im Ennstal, welche die Wasserrettung um Hilfe gebeten hat, da ihr blinder Hund „Lila“ seit mehr als 20 Stunden abgängig war. „Hundespuren in Richtung Gulling Bach riefen uns auf den Plan. Wir suchten mit Fließ- und Wildwasserrettern die Gulling ab und mit Kajaks die Enns von Wörschach bis nach Liezen. Leider war unsere Suche erfolglos. Wir haben den Einsatz um 13.50 Uhr beendet“, so lautete der Lagebericht am frühen Nachmittag.

Happy End

Noch am selben Tag aber konnte doch noch Entwarnung gegeben werden. „Lila“ wurde gefunden und ist nun wieder bei ihrer Besitzerin, wie die Wasserrettung gegen 17 Uhr bekannt gab.