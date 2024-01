Essen am Herd vergessen: Mieter wird von Feuerwehr aus Wohnung gebracht

Als die Florianis der Feuerwehr Feldkirchen am Einsatzort angekommen sind, fanden sie eine versperrte Wohnung vor, aus welcher man das Alarmsignal des Heimrauchmelders hörte – auch Brandgeruch war wahrnehmbar. Daher musste man das Fenster „öffnen“ und sich so Zugang in die betroffene Wohnung verschaffen. Dort fand man auch einen Bewohner vor, der in weiterer Folge ins Freie gebracht wurde. Ob die Person bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht klar. Grund der Rauchentwicklung war übrigens, so die Florianis, ein vergessener Topf am eingeschalteten Herd.