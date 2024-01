Erde bebte in der Nacht auf Dienstag

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 05:56 / ©Montage: Canva & Geosphere Austria

In der Nacht auf Dienstag, den 9. Jänner 2024, gegen 1.02 Uhr, bebte die Erde im Raum Ferlach. Laut dem Erdbebendienst von GeoSphere Austria wurde das Beben, welches eine Stärke von 3,5 aufwies, von einzelnen Personen im Bereich des Epizentrums verspürt. So auch in Maria Rain: „Der ganze Wohnblock hat kurz gebebt!“, berichtet ein 5 Minuten Leser. Schäden seien jedoch – laut der Experten – keine zu erwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.01.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert