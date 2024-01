Matthias Mayer feiert olympisches Comeback

Das Olympische Comeback feiert der Kärntner Matthias Mayer aber als Athlete Role Model bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea. Dort in der Provinz Gangwo messen sich vom 19. Jänner bis 1. Feber Jung-Sportler in den olympischen Disziplinen statt. „Ich freue mich darauf, nach Südkorea zurückzukehren und ein Olympia-Event aus einer anderen Perspektive zu erleben“, so Matthias Mayer.

Rede und Antwort

Matthias‘ neue Aufgabe: Als Athlete Role Model wird der Afritzer das 61-köpfige Youth Olympic Team Austria unterstützen und begleiten. Der dreifache Olympiasieger soll den internationalen Nachwuchssportlern Rede und Antwort stehen. Mayer ist eines von aktuell 28 Athlete Role Models für die Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon.

Olympia aus einer anderen Perspektive

„Ich freue mich darauf, ein Olympia-Event aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und ich hoffe, dass ich möglichst viele Erfahrungen weitergeben und meinen Teil dazu beitragen kann, dass die jungen Athleten ihren Weg fortsetzen und sich ihre Träume erfüllen können. Olympische Spiele sind für uns Sportler einfach das Größte“, weiß der „Mr. Olympia“ nur zu gut.

Tipps vom Ex-ÖSV-Star

„Das Wichtigste ist, immer 100-prozentig auf den Augenblick fokussiert zu sein, gleichzeitig aber nicht zu viel zu wollen. Dieser Grat ist im Spitzensport extrem schmal, aber genau deshalb ist diese erste olympische Erfahrung so wertvoll, weil man sich an das Limit herantasten kann und sieht, wo man international steht“, so Mayer, der seit dieser Saison die österreichischen Speed-Herren als Berater unterstützt und zudem Botschafter für die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach ist.