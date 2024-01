Rauchgasvergiftung: Balkonbrand forderte drei Verletzte

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 17:03 / ©FF Feistritz an der Drau

Schon bei der Anfahrt konnten die Feuerwehrkleute die starke Rauchentwicklung wahrnehmen – unverzüglich wurden daher Atemschutztrupps ausgerüstet. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand der Balkon im Erdgeschoss schon in Vollbrand. Die Flammen hatten sich auch schon auf das darüberliegende Geschoss ausgebreitet. Durch die offene Wohnungstür drang der Rauch zudem auch ins Stiegenhaus ein.

Alarmstufe erhöht

„Da in dem Mehrparteienhaus neun Wohnungen vorhanden sind und die Situation unklar war, wurden die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehren nachalarmiert. Es war auch nicht bekannt, wie viele Personen sich noch im Gebäude befinden“, führte die FF Feistritz an der Drau dazu aus.

Rauchgasvergiftungen

Zwei Atemschutztrupps durchsuchten das Stiegenhaus auf Personen. Die direkt angrenzenden Nachbarn konnten über den Balkon in Sicherheit gebracht werden und erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Bewohner, ein 73-jähriger Pensionist, konnte die Wohnung zwar selbstständig verlassen, musste aber mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden. Wie die Polizei am Dienstagabend berichtete, wollte der Bewohner wieder zurück in die Wohnung gehen, davon mussten ihn seine Nachbarn abhalten.

Drei Personen gerettet, eine im Krankenhaus

„In den restlichen Wohnungen konnten glücklicherweise keine Personen mehr angetroffen werden und somit wurde nach Rücksprache mit der Exekutive Entwarnung gegeben. Bei dem Einsatz konnten insgesamt drei Personen durch die Einsatzkräfte gerettet werden, wobei eine Person im Krankenhaus behandelt wird“, zieht die Feuerwehr Bilanz. Der Brand konnte letztlich rasch gelöscht werden. Brandursache und Schadenshöhe sind Gegenstand der Brandermittlung.

Hinweis: Der Artikel wurde am 9. Jänner um 19.05 Uhr aktualisiert, nachdem die Polizei eine Aussendung ausgesendet hatte.

