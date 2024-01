Eventreihe in Graz: Schon mal etwas von PowerPoint-Karaoke gehört?

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 19:12 / ©Montage: pexels/5 Minuten

PowerPoint-Karaoke unterscheidet sich von der geläufigen Variante dadurch, dass nicht gesungen werden muss. Was jedoch beide Versionen gemeinsam haben, ist die Vorliebe zum Publikum. Wer also kreativ und lustig ist sowie gerne im Rampenlicht steht, der dürfte schon bald eine ihm unbekannte Präsentation ins Mikro „trällern“.

Bekannter Coffeeshop wird zur Bühne

Einmal im Monat gibt es im „Ducks Coffeeshop“ in der Grazer Raubergasse PowerPoint-Karaoke. Was heißt das? Insgesamt drei bis sechs Freiwillige haben an ausgewählten Abenden die Chance, Präsentationen abzuhalten, die sie davor noch nie zu Gesicht bekommen haben. Die Themen werden von den Veranstaltern ausgewählt. Dabei gilt das Motto: „Nicht der Inhalt ist ausschlaggebend – sondern eine auf deine eigene Art und Weise witzige Präsentation der Folien. Spontanität, Flexibilität und Kreativität sind gefragt.“

Welche Rolle nimmst du ein?

Wer besonders kreativ im Erstellen von Präsentationen ist, kann diese auch Einreichen. Dabei gibt es keine Vorgaben, außer, dass die PowerPoint etwa zehn Folien umfassen soll. Die restlichen Präsentationen werden von Friends von FOMP (Fear Of Missing Poetry) Vienna zur Verfügung gestellt. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie du den Abend erleben willst: Entweder du meldest dich freiwillig als Vortragender (das ist auch spontan noch am jeweiligen Abend vor Ort möglich), du schickst eine Präsentation ein, die ein anderer vortragen soll, oder du lehnst dich entspannt zurück und genießt als „stiller Teilhaber“ die Show. Näheres und auch die wichtigsten Infos zum nächsten Event am Donnerstag, den 11. Jänner gibt es hier.

Die wichtigsten Infos Pro Abend gibt es drei bis sechs Vortragende

Das nächste Event ist bereits am 11. Jänner

Den Einlass gibt es ab 17.30 Uhr, Start ist um 18 Uhr

Es gibt keine Sitzplatzreservierungen, es gilt „first come, first serve“

Es wird um freiwillige Spende ersucht (5 bis 10 Euro werden empfohlen) – auch Kartenzahlung möglich