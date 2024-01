Pflegenahversorgung in St. Georgen am Längsee startet

Zu verdanken ist dieses ehrgeizige Projekt Vizebürgermeister Thomas Leitner und seinem Team. „Für uns ist das Thema Pflege ein Herzstück der Politik der SPÖ St. Georgen am Längsee und zeigt, wie bürgernahe Politik funktionieren kann“, zeigt sich Vizebürgermeister Thomas Leitner begeistert. „Ziel ist, dass die EinwohnerInnen von St. Georgen am Längsee so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können, selbst wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen sind.“ Dies wird durch ein kärntenweit vernetztes Versorgungssystem ermöglicht, das individuell auf die Bedürfnisse der Bürger abgestimmt ist. Für dieses Projekt konnte die Pflegekoordinatorin DGKP Vanessa Pirzl, M.ED. gewonnen werden. Neben ihrer fachlichen Expertise in diesem Bereich ist auch ihre enge Verbundenheit mit St. Georgen am Längsee ein unschätzbarer Vorteil. Denn sie ist nicht nur in der Gemeinde aufgewachsen, sondern auch mit den regionalen Begebenheiten bestens vertraut.

Eine neue Ära der Fürsorge

Das kostenfreie Serviceangebot der Pflegekoordination richtet sich an ältere Menschen und betreuende Angehörige. Die Pflegekoordinatoren besuchen die Betroffenen direkt zu Hause und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten wie mobilen Diensten, 24-Stunden-Betreuung, Essen auf Rädern, Pflegegeldeinstufungen, Urlaub für pflegende Angehörige und der Organisation von Kurzzeitpflegeplätzen. Zudem unterstützen sie bei Anträgen für Pflegegeld, Zuschüsse für Heilbehelfe und barrierefreie Wohnraumadaptierung. „Wir sind stolz darauf, den Bürgerinnen und Bürgern in St. Georgen am Längsee bestmögliche Unterstützung zu bieten und ihnen ein selbstständiges Wohnen so lange wie möglich zu ermöglichen. Damit tragen wir aktiv zu einer lebenswerten Gemeinde bei,“ so Vizebürgermeister Thomas Leitner.