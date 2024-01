GTI Treffen feiert Comeback: Hier trifft sich 2024 die Autotuning-Szene

Die Gemeinde Maria Wörth war viele Jahre lang Austragungsort des GTI-Treffens. Anfang des Jahres 2023 verkündete man allerdings die Entscheidung, keine konventionellen Automobil-Großevents mehr zu veranstalten. Das bedeutete auch das Aus für das offizielle GTI Treffen. Davon ließen sich zahlreiche Tuningfans allerdings nicht abschrecken – trotzdem versammelten sie sich zu inoffiziellen Treffen weiter an den Hotspots rund um den Wörthersee. 2024 gibt es für die Autotuning-Szene wieder eine öffentliche Veranstaltung – allerdings nicht in Kärnten.

Neuer Hotspot für Tuning-Fans

Unter dem Motto „Coming Home – Reloaded“ wird die VW-Stadt Wolfsburg (Niedersachsen) im nächsten Sommer zum neuen Zuhause der GTI-Fangemeinde: Das legendäre Treffen findet in Zusammenarbeit mit der Autostadt vom 26. bis 28. Juli 2024 rund um das Stadion des VfL Wolfsburg statt. Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen soll es zahlreiche weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans geben. Imelda Labbé, Volkswagen Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales meint dazu: „Nicht nur der GTI ist eine Ikone, auch das GTI-Treffen ist über die Jahrzehnte zum Kult geworden. Uns ist es wichtig, der GTI-Community in Wolfsburg, dem Herzen unserer Marke, eine neue Heimat zu bieten!“ Damit die Fans entsprechend planen können, gibt Volkswagen frühzeitig den Termin bekannt. Am letzten Juli-Wochenende 2024 steigt die große GTI-Party. Zuletzt gab es 2017 und 2018 ein offizielles GTI-Treffen vor den Toren des Volkswagen Werks, damals noch zusätzlich zum Event am Wörthersee.