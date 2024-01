Emotionale Überraschung: Klaus Glanznig ist jetzt Ehrenbürger in Friaul

Caprivas Bürgermeister Daniele Sergon ernannte seinen Treffener Amtskollegen Klaus Glanznig zum Ehrenbürger des 1600-Einwohner-Städtchens in Friaul. Sichtlich gerührt, mit feuchtglänzenden Augen und bebender Stimme bedankte sich Glanznig für die würdevolle Auszeichnung.

Partner seit über 30 Jahren

„Ich bin nicht sehr oft sprachlos, aber dieser Moment hat mich tatsächlich emotional voll erwischt. Ich freue mich grandios“, so Glanznig erfreut. Glanznig stand am Beginn seiner politischen Gemeinderatslaufbahn, als Treffen 1986 die Städtepartnerschaft mit Capriva del Friuli initiierte und war von der ersten Stunde an mit dabei. „Im Grunde genommen ist diese Freundschaft gleich von Beginn an so herzlich und fruchtbar gewesen, sie war mir immer ein Herzensanliegen und es gab keine offizielle Reise nach Capriva, bei der ich nicht dabei war.“

Feste, Besuche und Aktivitäten

Glanznigs enger Freund, der im Jahr 2021 verstorbene Walter Pichler, wurde bald zu einem wichtigen Motor der Partnerschaft mit Capriva. Glanznig war auch darum sehr ergriffen: „Diese Ehre, die mir hier zuteil wurde, nehme ich gerne und dankbar auch für Walter entgegen, er hätte diese voll verdient.“ Unter den vielen Vereinen, die diese gelebte Partnerschaft mittragen, gehören vor allem die Katholischen Pfarren Capriva und Treffen und auch die Volksschulen Capriva und Treffen.

©Andreas Fillei ©Andreas Fillei

Gegenseitige Unterstützung: Auch in der Bewältigung der Unwetterkatastrophe, die Treffen im Sommer 2022 heimsuchte, brachte sich Capriva ein. Im Veranstaltungssaal des edu Care gaben die Capriver Freevoices Anfang Jänner 2024 ein Konzert, mit dem Titel „Carry the Light“. Den Erlös spendeten die jungen Musiker ebenfalls für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Treffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 14:17 Uhr aktualisiert