Fehlalarme in Asylquartier häufen sich: „Werden mutwillig ausgelöst“

Für Ärger sorgen derzeit Asylsuchende in der Siriushalle in Klagenfurt. Bereits dreimal wurde in der Flüchtlingsunterkunft mutwillig der Druckknopfmelder gedrückt und damit ein Einsatz ausgelöst. „Einmal wurden wir am 4. Jänner und zweimal am 6. Jänner 2024 alarmiert“, berichtet Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Neben den Florianis rückten jeweils auch zwei Polizeistreifen an.

Druckknopfmelder wird mutwillig betätigt

Am Einsatzort angekommen, stellte sich jedes Mal heraus, dass es sich um einen falschen Brandmeldealarm handelte. „Es scheint, als würde sich jemand in der Unterkunft einen Spaß daraus machen“, ist Germ verärgert. Von den Asylsuchenden werde man jedenfalls belächelt. „Sie blödeln herum und nehmen es überhaupt nicht ernst.“ Im Gegensatz zu den Einsatzkräften: „Die Betätigung des Druckknopfmelders hat für uns immer höchste Priorität. Im Normalfall wird er ja von Menschen ausgelöst, die ein beginnendes Brandgeschehen bemerkt haben und Hilfe benötigen“, führt Germ aus.

520 Euro pro Einsatz

In Hinblick auf die sich häufenden Fälle in der Siriushalle bemerkt er: „Wir helfen natürlich gerne, wenn Hilfe benötigt wird. Aber eine Sicherheitseinrichtung, wie den Druckknopfmelder, sollte man keinesfalls zweckentfremden. Es kann ja sein, dass am anderen Stadtende ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Dann wären wir hier dennoch gebunden.“ Die Kosten in Höhe von 520 Euro pro Einsatz werden übrigens der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), also der Bundesasylbehörde, in Rechnung gestellt. Diese befindet sich im Eigentum der Republik Österreich, womit wohl der Steuerzahler für diesen „Spaß“ aufkommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 14:13 Uhr aktualisiert