Hugo Boss Filiale in Klagenfurter Kramergasse schloss ihre Pforten

Kein guter Start ins neue Jahr: In der Klagenfurter Innenstadt scheint es einen Leerstand mehr zu geben. Die Hugo Boss Filiale in der Kramergasse 5 hat nämlich ihre Pforten geschlossen. Am 5. Jänner war der letzte Verkaufstag. „Unser Boss Standort in Klagenfurt ist seit 05.01.2024 geschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und sind weiterhin online für die da“, verabschiedet sich das Team mit einer Nachricht im Schaufenster. Die Räumlichkeiten sind inzwischen schon leer geräumt. Die genauen Hintergründe für die Schließung sind nicht bekannt.

©5 Minuten ©5 Minuten