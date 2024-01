Charity-Event: Melissa Naschenweng setzt sich für herzkranke Kinder ein

Der „Heldenzirkus“ – eine Charity-Veranstaltung von Dsire Tea Drink gemeinsam mit Melissa Naschenweng – findet am 3. Juli 2024 in der Stadthalle Kapfenberg statt und verspricht einen unvergesslichen Abend voller Musik, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie zu werden. „Im Rahmen dieser Charity-Veranstaltung, habe ich das Privileg, meine Leidenschaft für Musik und meine Liebe zu Kindern miteinander zu verbinden. Musik hat die unglaubliche Kraft, Menschen zusammenzubringen und für eine gemeinsame Sache zu wirken. Ich hoffe, dass dieses Charity Konzert dazu beiträgt, Bewusstsein zu schaffen und Spenden zu sammeln, für Familien mit Kindern, die es im Leben nicht so leicht haben“, erklärt Naschenweng. Der Erlös soll zur Gänze an herzkranke und bedürftige Kinder in der Steiermark und Kärnten gespendet werden.

Konzert zu kindgerechter Uhrzeit

„Melissa und ich kennen uns schon seit zehn Jahren, sie kennt auch meine Geschichte und war sofort begeistert, als ich ihr von meiner Idee erzählt habe. Gemeinsam haben wir dann diesen Heldenzirkus geplant“, so Bernhard Scheikl, Gründer von DSIRE und Veranstalter, der selbst schon sehr früh viele Schicksalsschläge im persönlichen Umfeld durch Herzerkrankungen erfahren musste. Das Konzert will Naschenweng zu kindgerechter Uhrzeit geben. Zusätzlich werde auch das Rahmenprogramm ganz nach dem Motto „Zirkus“ gestaltet. Tickets sind ab sofort erhältlich und können online, oder vor Ort in der Dsire Base (Seestraße 2, 8642 St. Lorenzen) gekauft werden.