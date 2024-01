Moderne asiatische Küche: „Zushi Market“ in Seiersberg eröffnet

Im Shoppingcity Seiersberg gibt es ein neues „All you can eat“ mit besonderem Konzept. Nicht ein Kellner, sondern ein Roboter bringt das Essen zu Tisch. „Lieblingsspeisen am Tablet bestellen und unser Roboter kommt und bringt sie euch – das ist Zushi Market All You Can Eat à la carte“, erklärt der Betreiber. Das neue Restaurant „Zushi Market“ findet ihr in der ShoppingCity im Haus 9 Ebene 2.