Bis zu -15 Grad: Am Donnerstag heißt es warm anziehen!

Der Donnerstag verläuft in der Steiermark überwiegend sonnig. Von warmen Temperaturen ist jedoch nicht die Rede. Es herrscht weiterhin ein eher ruhiges und kaltes Hochdruckwetter. Vereinzelte Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. „Nach Sonnenuntergang erreichen uns im Nordosten Wolken. In den Niederungen bleibt es kalt“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen im Oberen Murtal bei frostigen -15 bis -9 Grad. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen maximal zwischen -4 und plus 2 Grad.