Ablauf, Regeln & Co.: Alles rund um das Weltcuprennen in Zauchensee

Am Freitag, dem 12. Jänner, ab 10.45 Uhr starten die Damen im Ski-Weltcup in einen Super-G. Am Samstag absolvieren die Athletinnen eine Abfahrt. Einen Tag später am Sonntag müssen sie einen weiteren Super-G meistern. Allen drei Speed-Bewerben gemein ist der Austragungsort, die „Kälberloch-Piste“ in Zauchensee.

Stau vorprogrammiert

Viele der zigtausenden Fans werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Die An- und Abreise aus dem Norden zu den beiden Rennen könnte sich vor allem auf der Tauern Autobahn (A10) durch den Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen als langwierig und nervenaufreibend erweisen. Die Parkplatzsuche in Zauchensee könnte sich auf Grund der begrenzten Stellplatzzahl als sehr schwierig gestalten. Daher sollten Fahrzeuglenker eher Altenmarkt, Flachau oder Radstadt ansteuern. Hier sollten ausreichend Parkplätze vorhanden sein und es verkehren gratis Shuttlebusse zum Zielgeländer in Zauchensee.

Gratis Shuttlebusse verwenden

Zu Altenmarkt: Hier finden am Marktplatz die Abendveranstaltungen statt. Von Altenmarkt nach Zauchensee sind es zirka 10 Kilometer. Von den Bahnhöfen Altenmarkt und Radstadt gibt es gratis Shuttle-Busse zum Weltcuprennen. „Reisen Sie rechtzeitig an und folgen Sie vor Ort dem Verkehrsleitsystem, den Anweisungen der Exekutive und der Ordner. Nutzen Sie vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel und die damit verbundenen kostenlosen Shuttlebusse“, heißt es von der Landespolizeidirektion Salzburg.

Betrunkene dürfen nicht zur Veranstaltung

Die Polizei bietet weitere Hinweise zum Ablauf beim Weltcuprennen: „Zu Ihrer Sicherheit werden Sie vor dem Betreten des Veranstaltungsgeländes von Ordnern kontrolliert. Ohne Gepäckstücke (Taschen, Rucksäcke) gelangen Sie schneller in das Veranstaltungsgelände. Alkoholisierten Personen wird das Betreten des Veranstaltungsgeländes untersagt.“

Zur Hausordnung Verboten ist die Mitnahme von Waffen, Feuerwerkskörpern aller Art, Fackeln, jegliche Art von Glasgebinden, (Fahnen)-Stangen mit einer Länge über 1,20 Metern, zum Werfen geeigneten Gegenständen, sperrigen Gegenständen (z.B. Kinderwägen, Schirme, Schlitten), und Tieren. Ins Stadion können Sie beispielsweise Kunststoffflaschen bis 0,5 Liter, maximal zwei Aludosen und Thermoskannen mitbringen. Es gilt die Hausordnung des Veranstalters. Quelle: LPD Salzburg

