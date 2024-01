Drei Frauen bewusstlos: Hubschrauber muss zu Skigebiet-Lokal ausrücken

Drei Frauen (22, 22 und 25 Jahre alt) sind bei einer Musikveranstaltung in einem Lokal in St. Anton am Arlberg bewusstlos geworden. Die Veranstaltung fand gestern, am 10. Jänner von 12 bis 18 Uhr statt, es ist noch nicht bekannt, wieso die Britin, die Australierin und die Finnin das Bewusstsein verloren haben. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus Zams eingeliefert, eine mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Alle drei haben Krankenhäuser verlassen können

„Inzwischen haben alle drei Frauen die Krankenhäuser wieder verlassen“, berichtet die Polizei. Im Einsatz standen die Rettung, die Pistenrettung, ein Notarzthubschrauber, die Bergrettung St. Anton am Arlberg, die Alpinpolizei und die Polizei St. Anton am Arlberg.