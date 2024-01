Überschlagen und über Böschung gestürzt – Autofahrer spurlos verschwunden

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 13:47 / ©5 Minuten

Am 11. Jänner 2024, kurz nach 3 Uhr Nachts, wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen. Auf der Maascher-Straße, im Ortschaftsbereich Haid, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle waren die Feuerwehren St.Leonhard bei Freistadt und Langfirling vor Ort und führten die Bergung des verunfallten Autos durch.

Fahrer spurlos verschwunden

Der Wagen war links von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich dabei einmal auf der steil abfallenden Böschung und kam im angrenzenden Wald wieder auf den Rädern zum Stillstand. Dabei wurden einige Bäume leicht beschädigt. Vom Lenker fehlte allerdings jede Spur.

Suchaktion wurde gestartet

Die Beamten suchten den Unfall-Lenker an seiner Wohnadresse auf – blieben jedoch vorerst erfolglos. Auch in der Umgebung der Unfallstelle konnte man den Fahrer nicht finden. Beim zweiten Versuch an der Wohnadresse, wurden die Beamten schließlich fündig. Gegen 4.30 Uhr konnte der 25-jährige Mann aus dem Bezirk Freistadt ins Krankenhaus zur Kontrolle gebracht werden. Es stellte sich heraus: Der junge Fahrer hatte 1,36 Promille Alkohol im Blut. Er wird angezeigt.