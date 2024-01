Europacup-Super-G: Junger Kärntner auf Platz 1

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 18:18 / ©Pexels / Kirill Lazarev

Ganz vorne mischte Felix Hacker vom ASKÖ St. Veit/Klippitztörl am heutigen Donnerstag beim Europacup-Super-G der Herren in Saalbach-Hinterglemm mit! Der 24-jährige Kärntner holte sich mit 0,31 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Remi Cuche den 1. Platz am Podest. Zweitbester Österreicher war Stefan Rieser auf Platz 4.